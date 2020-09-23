Путин анонсировал увеличение пенсий на 6,3% в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета Федерации сообщил, что пенсии россиян будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.

Президент также отметил, что показатель превышает более чем в 1,5 раза прогнозируемую инфляцию. Кроме того, Путин подчеркнул, что заработная плата ниже МРОТ является недопустимой и противоречит Конституции РФ.

Российский Минтруд ранее определил среднегодовой размер пенсионной выплаты по старости для неработающих граждан. Согласно проекту бюджета на 2021-2023 годы, в следующем году размер пенсии составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля. Таким образом индексация в 2022-м и 2023 годах может составить 5,9% и 5,6% соответственно.