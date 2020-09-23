Байден и Трамп вошли в список самых влиятельных людей по версии Time

Претендент на пост президента США Джо Байден и действующий лидер страны Дональд Трамп вошли в число самых влиятельных людей мира. Об этом свидетельствуют материалы американского журнала Time.

Имена в списке издания разделены по различным категориям. Байден и Трамп попали в раздел "Лидеры". Руководитель КНР Си Цзиньпин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель причислены к той же категории, пишет РИА Новости.

Группа "Титанов" включает генерального директора Google Сундара Пичаи, экс-супругу самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Скотт, ведущего эпидемиолога КНР Чжун Наньшань и других.

Издание Welt am Sonntag назвало основателя сети дискаунтеров Lidl Дитера Шварца богатейшим человеком Германии, передает телеканал "360".