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14:07   23 Сентября 2020
Политика

Байден и Трамп вошли в список самых влиятельных людей по версии Time

Байден и Трамп вошли в список самых влиятельных людей по версии Time

Претендент на пост президента США Джо Байден и действующий лидер страны Дональд Трамп вошли в число самых влиятельных людей мира. Об этом свидетельствуют материалы американского журнала Time.

Имена в списке издания разделены по различным категориям. Байден и Трамп попали в раздел "Лидеры". Руководитель КНР Си Цзиньпин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель причислены к той же категории, пишет РИА Новости.

Группа "Титанов" включает генерального директора Google Сундара Пичаи, экс-супругу самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Скотт, ведущего эпидемиолога КНР Чжун Наньшань и других.

Издание Welt am Sonntag назвало основателя сети дискаунтеров Lidl Дитера Шварца богатейшим человеком Германии, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
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