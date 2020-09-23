СК раскрыл детали обысков у глав "секты Виссариона"

Пресс-служба Следственного комитета Краснодарского края доложила о проведении обысков задержанных руководителей так называемой "секты Виссариона" Сергея Торопа, Владимира Ведерникова и Вадима Редькина.

Глав религиозной общины задержали накануне, 22 сентября, сотрудники правоохранительных органов. Позднее стало известно, что во время проведения оперативных мероприятий у сектантов обнаружили кассу в размере 3 млн рублей, а также дорогой алкоголь и ювелирные украшения в форме корон и часов.

Трем фигурантам инкриминировали создание религиозного объединения с целью получения дохода со своих последователей, а также психологическое насилие, которое понесло за собой тяжкий вред здоровью людей.