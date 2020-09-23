 С-400, «Бал» и «Искандер» разрушили планы Великобритании у границ России

Разведывательная операция НАТО у российских границ, в ходе которой британские военные пытались подступиться к Калининграду и Крыму, была сорвана нашими ракетными комплексами С-400, «Бал» и «Искандер».

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя усиление разведывательных действий британских военных поблизости от российских границ.

Как сообщало ранее британское издание Sunday Times, морские и авиационные части вооруженных сил Соединенного королевства активизировали патрулирование рядом с границами РФ, в том числе в черноморском регионе.

Лондон, проводя разведывательные операции вблизи российских границ, пытался собрать больше информации о военных объектах, размещенных на территории Калининградской области и Крымского полуострова, заявил Кнутов в беседе с информагентством Nation News.

Но британские военные, по словам военного эксперта, не смогли собрать полноценные группировки на данных направлениях, так как этому помешали российские ракетные комплексы С-400, «Бал» и «Искандер».

«Эти новейшие вооружения не позволяют блоку НАТО сконцентрировать свои войска у российских границ», — подчеркнул Юрий Кнутов.

Напомним, накануне, 22 сентября, газета «Красная звезда» - официальный печатный орган российского Министерства обороны – сообщила, что в рамках военных учений «Кавказ-2020» береговые ракетные комплексы Черноморского флота «Бал» и «Бастион» успешно выполнили ракетные стрельбы, уничтожив корабли условного противника.

Легенда учений, как сообщается, предполагала, что отряд вражеских десантных кораблей в Черном море приблизился к побережью Краснодарского края с целью высадить там десант. Перед расчетами береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» стояла задача произвести ракетные удары и уничтожить группировку кораблей противника.