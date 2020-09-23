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13:14   23 Сентября 2020
Армия

Армия Дании сообщила о столкновении грузового судна Ice Rose с фрегатом РФ

Армия Дании сообщила о столкновении грузового судна Ice Rose с фрегатом РФ

Датское гражданское судно столкнулось с российским фрегатом в проливе между Швецией и Данией. Информацию об этом в среду, 23 сентября, опубликовала армия европейской страны в официальном Twitter-аккаунте.

По данным датских вооруженных сил, речь идет о грузовом судне Ice Rose и российском боевом корабле. Морские суда столкнулись в южной части Эресунна. На место происшествия прибыли датский патрульный катер и шведский буксир. Причина случившегося уточняется.

Шведское телевидение (SVT) сообщило, что в районе столкновения был туман. Оно также уточнило, что информации о пострадавших в инциденте пока нет.

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Автор: Ирина Большунова
#столкновение #дания #фрегат

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