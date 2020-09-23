Вертолет с ливийскими летчиками совершил экстренную посадку

Вертолет Ливийской национальной армии (ЛНА) с летчиками на борту совершил незапланированную посадку в районе города Сукна.

Военный вертолет, принадлежащий Ливийской национальной армии, совершил экстренную посадку в районе города Сукна. На борту летного судна находились члены экипажа, никто из них не пострадал в результате ЧП, пишет Федеральное агентство новостей.

#عاجل: القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تعلن أن مروحية تابعة لـ #الجيش_الوطني_الليبي هبطت هبوطاً اضطرارياً في منطقة السكنة كما أكدت على عدم وجود مصابين. #ليبيا — أخبار جيش ليبيا (@AkhbarjayshLybi) September 23, 2020

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной вынужденной посадки военного вертолета. В ближайшее время армия проведет дополнительное расследование, результаты которого позже опубликует Главное командование ЛНА.