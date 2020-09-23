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13:11   23 Сентября 2020
Происшествия

Вертолет с ливийскими летчиками совершил экстренную посадку

Вертолет с ливийскими летчиками совершил экстренную посадку

Вертолет Ливийской национальной армии (ЛНА) с летчиками на борту совершил незапланированную посадку в районе города Сукна.

Военный вертолет, принадлежащий Ливийской национальной армии, совершил экстренную посадку в районе города Сукна. На борту летного судна находились члены экипажа, никто из них не пострадал в результате ЧП, пишет Федеральное агентство новостей.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной вынужденной посадки военного вертолета. В ближайшее время армия проведет дополнительное расследование, результаты которого позже опубликует Главное командование ЛНА.

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Автор: Ирина Большунова
#вертолет #экстренная посадка #лна

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