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13:07   23 Сентября 2020
Общество

Ученые из США нашли главное условие для передачи коронавируса

Ученые из США нашли главное условие для передачи коронавируса

Ключевым фактором для передачи коронавирусной инфекции является скорость испарения влаги. К такому выводу пришла группа ученых из Соединенных Штатов.

Специалисты использовали теоретическое моделирование гидродинамических экспериментов. Таким образом они поняли, как влажность, температура окружающей среды и скорость ветра влияют на распространение мельчайших капель слюны, где находятся частицы COVID-19. Информация об этом опубликована на портале EurekAlert!.

Жизнеспособность коронавируса снижается при высокой температуре и относительно низкой влажности. Это происходит за счет высокой скорости испарения. Высокая вероятность передачи заболевания остается при жаркой погоде с повышенной влажностью воздуха, заявили ученые.

Российские медики выявили 6431 новый случай коронавирусной инфекции в государстве за минувшие сутки. За все время борьбы с пандемией в РФ был выявлен 1 122 241 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, передает телеканал "360". Последние данные о настоящей эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#ученые #передача #коронавирус

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