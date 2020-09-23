Ученые из США нашли главное условие для передачи коронавируса

Ключевым фактором для передачи коронавирусной инфекции является скорость испарения влаги. К такому выводу пришла группа ученых из Соединенных Штатов.

Специалисты использовали теоретическое моделирование гидродинамических экспериментов. Таким образом они поняли, как влажность, температура окружающей среды и скорость ветра влияют на распространение мельчайших капель слюны, где находятся частицы COVID-19. Информация об этом опубликована на портале EurekAlert!.

Жизнеспособность коронавируса снижается при высокой температуре и относительно низкой влажности. Это происходит за счет высокой скорости испарения. Высокая вероятность передачи заболевания остается при жаркой погоде с повышенной влажностью воздуха, заявили ученые.

Российские медики выявили 6431 новый случай коронавирусной инфекции в государстве за минувшие сутки. За все время борьбы с пандемией в РФ был выявлен 1 122 241 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, передает телеканал "360". Последние данные о настоящей эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.