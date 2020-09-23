В Германии полиция разыскивает мигрантов из Украины на мясокомбинатах

Немецкие полицейские в среду, 23 сентября, обыскали более 40 домов и предприятий в рамках расследования незаконного ввоза в Германию иностранных сотрудников для работы на мясокомбинатах. Среди нелегальных трудовых мигрантов оказались украинцы и белорусы.

По словам спикера федеральной полиции, полицейские допросят более 80 иностранцев, которые приехали в Германию из стран Восточной Европы, не входящих в Европейских союз, таких как Украина и Белоруссия. Об этом говорится в статье Reuters.

В центре расследования — две компании, которые заподозрили в незаконном завозе иностранцев в Германию для работы на мясокомбинатах. Под подозрением десять человек.

«В этом году мясоперерабатывающий сектор Германии критиковали за широкое использование работников-мигрантов из Восточной Европы, поскольку теснота и ненадлежащая защита работников способствовали вспышкам коронавируса на немецких предприятиях», — говорится в статье.

Германия не первый день борется с украинцами, которые нелегально пробрались в страну ради заработка. Берлин уже выслал около 300 украинцев, а за первые недели сентября задержали 48 «заробитчан».

Немецкие полицейские отмечали, что украинцы не говорят истинной цели приезда и показывают поддельные трудовые договоры. Также нелегалы показывают биометрические украинские паспорта без виз.

Поток «заробитчан» растет, поскольку украинец заработает в Германии в разы больше, чем в соседних европейских странах. Сейчас же легально попасть в Германию нельзя, поскольку страна не выдает рабочих виз.

Однако украинцы при наличии биометрического паспорта и без трудовой визы могут заработать в Польше, даже несмотря на карантин. Однако такое правило не распространяется для въезда в другие страны-члены Евросоюза.

Председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник разъяснил, что украинским «заробитчанам» для трудоустройства в Чехии нужна рабочая виза, но документ не позволит работать в других странах ЕС.

Для Германии, кроме рабочей визы, уже надо добавить сертификат о владении немецким языком хотя бы на уровне B1, поэтому Польша остается самым популярным направлением для трудовых мигрантов из Украины.

«На самом деле, есть страны, куда украинцы могут поехать на работу на основании биометрического паспорта. Это, например, Польша, куда идет наибольший поток трудовых мигрантов. Если у вас есть работодатель, который хочет вас взять на работу и предоставить вам приглашение. Это дает право заехать в Польшу и в течение 90 дней там легально работать», — добавил Воскобойник.

Украинские «заробитчане» часто становятся жертвами мошенников, которые берут деньги за фейковое трудоустройство. Трудовым мигрантам советуют не полагаться только на внешние признаки успешности фирмы-посредника, например, на хорошо оборудованный офис и положительные отзывы в интернете.

Так в Винницкой области украинские правоохранители разоблачили преступную группу, которая обирала «заробитчан» под видом трудоустройства за рубежом. Вместо хорошо оплачиваемой работы украинцы получали нелегальные условия, а жили едва ли не в бараках.

Мошенники отвечали, что «заробитчане» платили 20 тысяч за «информационные услуги». Также трудовым мигрантам выдавали поддельные ID-карты граждан Евросоюза, что превращало «заробитчан» в соучастников преступления.