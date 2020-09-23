Микробиолог из ООН не верит в применение «Новичка» против Навального

Блогера Алексея Навального выписали из частной клиники Charite в Берлине. На официальном сайте медицинского учреждения сказано, что его состояние улучшилось до такой степени, что больше не требует «острого лечения».

Под наблюдением немецких врачей россиянин пробыл в общей сложности 32 дня, из них 24 в реанимации и более двух недель в коме. Специалисты считают возможным его полное выздоровление, учитывая текущее состояние. Однако о долгосрочных последствиях тяжелого отравления можно судить только в дальнейшем, говорится на сайте клиники.

Прошло больше месяца после того, как Навальный почувствовал себя плохо на борту рейса Томск – Москва (20 августа 2020 года), но «отравление» блогера до сих пор не доказано. Германия вместе с другими европейскими странами продолжает говорить о боевом яде «Новичок», следы которого якобы обнаружили на одежде больного.

Результатами анализов Алексея Навального, которые тоже якобы подтверждают наличие в его организме смертельно опасного токсина, Берлин поделился лишь с Францией и Швецией. Специалисты из этих стран подтвердили выводы немецких врачей, однако и на этот раз доказательства обнародованы не были.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» кандидат наук и эксперт в области фармацевтики Виктор Дмитриев обратил внимание, что, прежде чем говорить о свойствах боевого яда «Новичок» и его воздействии на организм человека, это воздействие нужно доказать. Европа пока не торопится отвечать на запросы российских врачей, которые намерены провести собственное тщательное расследование.

«Мы не видели ни одного документа на этот счет. А комментировать разные слухи очень сложно. Ни одного доказательства не было. Что у него [Навального] там, какой "Новичок", кто его травил. Поэтому рад бы помочь, но здесь не о чем говорить», – сказал специалист.

Пока Навальный приходил в себя, российские правоохранители искали некую Марию Певчих – спутницу блогера в его поездке по Сибири, которая отказалась от каких-либо комментариев, а после интереса со стороны полиции скрылась за границей.

Также в сети появилось видео, на котором соратники Навального проводят обыск в его гостиничном номере в Томске. Они изъяли бутылку, на которой якобы были следы яда.

У бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН, микробиолога Игоря Никулина череда совпадений вокруг истории с «отравлением» Навального вызывает вопросы.

Если человек взаимодействует с боевым отравляющим веществом, которым по факту является «Новичок», то его шансы выжить стремятся к нулю. В специальных лабораториях военные яды разрабатывают не для того, чтобы врачи любой частной клиники могли поставить пострадавшего на ноги за один месяц.

«Это чистой воды фальсификация, на мой взгляд. И на это указывает целый ряд обстоятельств. Во-первых, синхронность всех действий. Пока Навальный страдал в самолете и никто не знал, что с ним происходит, его помощники уже примчались в его номер в отеле, чтобы изъять бутылку, потому что они точно знали, что на ней следы "Новичка". Во-вторых, в немецких СМИ за несколько дней до этого уже появлялись статьи о российском "Новичке", то есть они готовили почву», – объяснил Никулин.

В разговоре с «Политикой Сегодня» биолог усомнился, что после применения боевого яда можно остаться в живых и, более того, спустя всего месяц выписаться из больницы.

Никулин допустил, что Навального могли отравить специально созданным на Западе веществом. Его слабый эффект был рассчитан таким образом, чтобы ввести Навального в непродолжительную кому, но непременно оставить в живых.

«Я считаю, что на 98% – это специальное вещество западного происхождения. И тот, кто этим веществом пользовался, судя по всему, прошел спецподготовку. Речь идет о Марии Певчих, которая была рядом с Навальным за день до того, как ему стало плохо. Она явно умеет уходить от камер и наблюдения, умеет держаться в тени», – подытожил бывший член комиссии ООН.

В сети нет практически никакой информации о личности Марии Певчих. «Политика Сегодня» уже писала, что визит девушки в Россию совпал с «отравлением» Алексея Навального.

На момент публикации материала сотрудники диппредставительства РФ не сумели опросить Певчих по делу об отравлении блогера. По мнению экспертов, сотруднице ФБК, в основном проживающей на территории Великобритании, может грозить уголовное дело.