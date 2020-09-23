Плененный в Ливии социолог Шугалей зарегистрирован депутатом Госсовета в Коми

Российский социолог Максим Шугалей, который до сих пор находится в ливийском плену, официально зарегистрирован парламентарием Государственного совета Республики Коми. Об этом сообщил глава местного избиркома Дмитрий Митюшев.

Как стало известно, во время проведения заседания Госсовета, которое состоялось 23 сентября, Максим Шугалей был избран от политической силы "Родина". Соответствующую информацию предоставило издание "Интерфакс".

Представители "Родины" в июле 2020 года приняли решение о выдвижении кандидатуры Максима Шугалея на пост депутата Госсовета Коми. В партийном списке российский социолог был под номером один.

Стоит отметить, что ученый Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан попали в плен к боевикам Ливии в 2019 году. Граждане России по сей день находятся в заключении.