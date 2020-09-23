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12:53   23 Сентября 2020
Армия

Американские эксперты предсказали победу Белоруссии в случае войны с Польшей

Американские эксперты предсказали победу Белоруссии в случае войны с Польшей

Американское издание Military Watch опубликовало видеоролик, в котором спрогнозировало окончание войны между Белоруссией и Польшей. Аналитики утверждают, что в подобном военном конфликте Варшава проиграет Минску.

Напряженные отношения между Польшей и Белоруссией при определенных обстоятельствах могут обернуться вооруженным конфликтом, за которым — полноценная война. Авторы Military Watch решили проанализировать силы двух сторон и понять, кто одержит победу в потенциальном конфликте.

По мнению экспертов, белорусские военные имеют более мощные средства противовоздушной обороны (ПВО), а также сильную боевую авиацию. За счет этого республика разгромит польскую армию, не оставив ей никаких шансов на победу.

Авторы материала также утверждают, что белорусские войска имеют на вооружении оружие с достаточно большим боевым потенциалом. В частности, залповые ракетные системы, при помощи которых Минск сможет нанести сокрушительный удар, передает "Военное обозрение".

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Автор: Борис Нестеров
#рф #белоруссия #война

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