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12:49   23 Сентября 2020
Политика

В Кремле воздержались от комментариев инаугурации Лукашенко

В Кремле воздержались от комментариев инаугурации Лукашенко

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко.

Президент Российской Федерации может позвонить Лукашенко, чтобы поздравить его со вступлением в должность. Об этом рассказал Песков 23 сентября. Пока же, по его словам, комментировать инаугурацию Лукашенко в Кремле не будут. Также Песков отметил, что Путин не планирует прилететь в Минск с рабочим визитом.

Церемония инаугурации Лукашенко прошла в минском Дворце Независимости. Вступивший в должность президента политик возглавляет страну с 1994 года.

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Автор: Юлия Яковлева
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