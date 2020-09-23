В Кремле воздержались от комментариев инаугурации Лукашенко

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко.

Президент Российской Федерации может позвонить Лукашенко, чтобы поздравить его со вступлением в должность. Об этом рассказал Песков 23 сентября. Пока же, по его словам, комментировать инаугурацию Лукашенко в Кремле не будут. Также Песков отметил, что Путин не планирует прилететь в Минск с рабочим визитом.

Церемония инаугурации Лукашенко прошла в минском Дворце Независимости. Вступивший в должность президента политик возглавляет страну с 1994 года.