Перечислены главные недостатки приложения для разблокировки дверей авто

В 2022 году в России запустят мобильное приложение для экстренной разблокировки дверей автомобиля. Предполагается, что сервис будет доступен как для водителей личных авто, так и для пользователей каршеринга и такси. Об этом заявил ТАСС официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Приложение для экстренной разблокировки дверей автомобиля запустят в 2022 году:https://t.co/OgTr71W6QJ pic.twitter.com/jqzaAZvt5T — ТАСС (@tass_agency) September 23, 2020

Сервис будет бесплатным, и каждый водитель сможет установить его по собственному желанию. Появление такого приложения, отмечает Федосеев, связано с техническими сбоями работы каршерингов и нежеланием некоторых таксистов выпускать своих пассажиров. Планируется, что мобильное приложение определит машину, в которой находится пользователь и в течение 2-3 минут после указания проблемы разблокирует двери.

Зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ, председатель общественной организации «Досудебная претензия» Александр Холодов выразил мнение, что вопрос об экстренной разблокировке дверей должен решаться не с помощью приложения, а на уровне производителей автомобилей.

«У многих автомобилей нет такой блокировки, которую не открыть. Если только защиту от детей не включают. Поэтому это вопрос не к приложению, а к производителям. Это нужно на уровне тех регламентов обязать. Ну, например, в Mercedes-Benz, если дверь заблокирована, то вы за ручку тянете, и она открывается. Соответственно, на многих машинах точно так же. Зачем изобретать велосипед?» — сказал Холодов в беседе с «Политикой Сегодня».

По мнению независимого автоэксперта Сергея Асланяна, инициатива с приложением-разблокировщиком дверей лишена здравого смысла.

«Минуточку, ты едешь в такси, и придурок тебя по какой-то причине запер, и сказал: “А я тебя не выпущу”. А ты: “Точно, у меня же есть мобильное приложение. Сейчас я тебе отомщу”. Да ему по башке тут же любым тяжелым предметом. И с чего бы вдруг какой-то там каршеринг блокирует двери и не выпускает клиента? Если клиент что-то должен владельцу бизнеса, то почему вдруг это нужно решать насилием? У нас других инструментов нет? То есть мы с вами всерьез будем обсуждать, какие мобильные приложения воспрепятствуют уголовщине?», — не верит в ноу-хау автоэксперт.

На вопрос о том, не упростит ли создание подобного сервиса работу угонщикам автомобилей, автоэксперт заметил, что открыть двери сегодня не составляет большого труда, даже несмотря на совершенные противоугонные системы.

«В ключе любого автомобиля есть иммобилайзер (электронное противоугонное устройство — прим. ред.), но его можно обойти, и угонщики это знают. Добавить некое приложение — это только для обывателя, который не в курсе, как выглядит это ремесло. Бояться не будем, все равно угонят. Нет протиувоугонок, которые спасают. Есть те, которые сопротивляются. Криминогенная стойкость противоугонок исчисляется в минутах. Высший класс зашиты — когда противоугонный комплекс может продержаться 10 минут. Но угоняют даже такие автомобили», — утверждает эксперт.

В 2015 государство запустило систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Она была призвана не только повысить безопасность на дорогах, но и защитить машину от угона. Однако, по мнению Асланяна, система так и не смогла себя зарекомендовать должным образом.

Вчера вызвали на ДТП через ЭРА ГЛОНАСС(при аварии срабатывает автоматом) Объездили всю трассу в указанном месте, встретили ГАИ, они тоже ничего не нашли, никаких признаков ДТП. Интересно, на сколько сот километров ошибся этот ГЛОНАСС — Фельдшер 03 (@bubukanavorotn1) January 25, 2020

Ранее Ярослав Федосеев рассказал, что в НТИ «Автонет» разрабатывают единый федеральный центр автофиксации ПДД. По его словам, информация с камер регионов будет обрабатываться в едином Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), а после этого сведения распределят в соответствующие региональные системы, чтобы выписать штраф за нарушение. Такая система также поможет быстро найти машину при угоне.