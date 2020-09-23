Армия Белоруссии поклялась в верности Лукашенко и народу страны

Клятва на верность президенту Белоруссии и народу государства была принесена военнослужащими республики после инаугурации лидера страны Александра Лукашенко, пишут СМИ.

Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце Независимости сегодня, 23 сентября, передает ТАСС со ссылкой на агентство "БелТА". На торжественной церемонии присутствовали несколько сотен приглашенных человек. Белорусский лидер вступил в должность, принеся присягу на национальном языке и положив руку на Конституцию государства. После подписания акта о принесении присяги Лукашенко было выдано удостоверение президента республики.

Военнослужащие поклялись перед народом Республики Беларусь и президентом страны всегда стоять на защите суверенитета и безопасности государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik.