Charite отказалась комментировать историю с Навальным

Немецкая клиника Charite, где проходил лечение блогер Алексей Навальный, сообщила, что она больше не будет комментировать ситуацию, которая произошла с ним.

В среду, 23 сентября, берлинская клиника Charite, куда из Омска на лечение был доставлен блогер Алексей Навальный, сообщила, что сегодняшнее заявление по ситуации с блогером с ее стороны было последним, пишет РИА Новости. Ранее врачи клиники сообщили, что Навальный чувствует себя хорошо, поэтому с их стороны было принято решение выписать его из стационара.

Немецкая сторона боится вопросов, касающихся ситуации с блогером. Германия не хочет допустить до расследования этого инцидента российских следователей и экспертов, чтобы выяснить правду.