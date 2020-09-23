Польша заархивировала Варшавский договор 1955 года

Власти Польши направили в архив Варшавский договор, подписанный в 1955 году. Документ является аналогичным ответом Североатлантическому альянсу, созданному на востоке. Лидирующую позицию в этом соглашении занимал Советский Союз.

По словам польского министра иностранных дел Збигнева Рау, Варшава символически отделяется от названного соглашения.

Документ, подписи под которым 14 мая 1955 года поставили лидеры стран социалистического блока, был призван установить двуполярность международных отношений. Договор появился после того, как Германия вошла в состав НАТО.