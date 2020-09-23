Поклонники пришли проститься с легендарным телеведущим программы "Русское лото" на НТВ Михаилом Борисовым. Гроб с его телом установили на сцене театрального института имени Щукина.

Борисов скончался 19 сентября, в тот день он пришел на съемки передачи, во время которых его самочувствие ухудшилось. Коллеги вызвали артисту врачей скорой помощи. Телеведущий отказался от госпитализации, однако позднее коллеги убедили его изменить решение. Медикам не удалось спасти Борисова из-за запущенности болезни.

Прощание с Михаилом Борисовым проходит в московском театральном институте имени Щукина в среду, 23 сентября, пишет издание "ПолитЭксперт". Вся сцена и гроб с телом телеведущего устланы цветами и похоронными венками, которые принесли поклонники артиста. Похороны Борисова пройдут на Троекуровском кладбище.