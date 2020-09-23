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12:24   23 Сентября 2020
Политика

Зеленский рассказал о форматах переговоров с Владимиром Путиным

Зеленский рассказал о форматах переговоров с Владимиром Путиным

Контакты между лидерами России и Украины ограничены, но предметны, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Также нужна большая эффективность от этих связей, выразил уверенность Зеленский. Среди различных типов переговоров он отметил встречи в нормандском формате, а также общение между президентами напрямую. Таким образом находятся важные решения как для Украины, так и для всей Европы в целом, отметил Зеленский. С точки зрения перфекциониста, украинский лидер хотел бы большей эффективности от своего российского коллеги.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #владимир путин #украина #владимир зеленский

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