Зеленский рассказал о форматах переговоров с Владимиром Путиным

Контакты между лидерами России и Украины ограничены, но предметны, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Также нужна большая эффективность от этих связей, выразил уверенность Зеленский. Среди различных типов переговоров он отметил встречи в нормандском формате, а также общение между президентами напрямую. Таким образом находятся важные решения как для Украины, так и для всей Европы в целом, отметил Зеленский. С точки зрения перфекциониста, украинский лидер хотел бы большей эффективности от своего российского коллеги.