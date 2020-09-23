Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:21   23 Сентября 2020
Политика

Южная Корея хочет заключить мир с КНДР при поддержке ООН

Южная Корея хочет заключить мир с КНДР при поддержке ООН

Глава Южной Кореи Мун Чже Ин попросил ООН оказать содействие в заключении декларации, направленной на разрешение кризиса в отношениях с КНДР. Об этом он заявил во время выступления в рамках 75-й сессии Генассамблеи организации.

Южнокорейский лидер призвал международное сообщество поддержать возобновление диалога Сеула и Пхеньяна. Он напомнил, что кризис в отношениях двух стран наблюдается уже 70 лет, пишет РИА Новости.

"Пришло время покончить с трагедией на Корейском полуострове", сказал Мун Чже Ин.

Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ен оценил поддержку России при установлении диалога двух стран. По его словам, Москва играет важную роль в реализации экономических проектов между Сеулом и Пхеньяном.

Россия и Южная Корея решили создать совместный инвестиционный фонд, сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#кндр #оон #южная корея

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...