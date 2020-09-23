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12:18   23 Сентября 2020
Политика

Лукашенко: в Белоруссии не удалось осуществить "цветную революцию"

Лукашенко: в Белоруссии не удалось осуществить "цветную революцию"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной инаугурации заявил, что "цветная революция" в стране не состоялась.

Торжественная инаугурация Александра Лукашенко прошла 23 сентября в минском Дворце Независимости. В ходе нее белорусский лидер заявил, что "цветная революция" в стране не состоялась. Об этом сообщили журналисты БелТА.

Выборы президента Республики Беларусь завершились 9 августа. Победителем стал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главного оппонента Светлану Тихановскую поддержали около 10% избирателей.

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Автор: Яна Либерман
#белоруссия #революция #лукашенко #инаугурация

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