12:18 23 Сентября 2020Политика
Лукашенко: в Белоруссии не удалось осуществить "цветную революцию"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной инаугурации заявил, что "цветная революция" в стране не состоялась.
Торжественная инаугурация Александра Лукашенко прошла 23 сентября в минском Дворце Независимости. В ходе нее белорусский лидер заявил, что "цветная революция" в стране не состоялась. Об этом сообщили журналисты БелТА.
Выборы президента Республики Беларусь завершились 9 августа. Победителем стал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главного оппонента Светлану Тихановскую поддержали около 10% избирателей.