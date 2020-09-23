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12:17   23 Сентября 2020
Общество

Новая система освещения проездов появится во Фрунзенском районе Петербурга

Новая система освещения проездов появится во Фрунзенском районе Петербурга

Современная система освещения местных проездов появится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Информацией об этом поделились в ГКУ "Управление заказчика".

Освещение модернизируют вдоль магистрали от улицы Салова до Дунайского проспекта. На участке смонтируют 196 светильников на 151-й опоре. В планах рабочих также стоит прокладка 872 м кабельной линии и более 6 км самонесущего изолированного провода. Строительство хотят закончить весной 2021 года.

Особое поручение по модернизации освещения на территориях образовательных учреждений, детских и спортивных площадок дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Качественное уличное освещение является вопросом безопасности горожан, объяснил градоначальник. Власти города также планируют запретить своевольные прогулки по крышам города, передает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #беглов #проезд #освещение

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