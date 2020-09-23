Новая система освещения проездов появится во Фрунзенском районе Петербурга

Современная система освещения местных проездов появится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Информацией об этом поделились в ГКУ "Управление заказчика".

Освещение модернизируют вдоль магистрали от улицы Салова до Дунайского проспекта. На участке смонтируют 196 светильников на 151-й опоре. В планах рабочих также стоит прокладка 872 м кабельной линии и более 6 км самонесущего изолированного провода. Строительство хотят закончить весной 2021 года.

Особое поручение по модернизации освещения на территориях образовательных учреждений, детских и спортивных площадок дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Качественное уличное освещение является вопросом безопасности горожан, объяснил градоначальник. Власти города также планируют запретить своевольные прогулки по крышам города, передает телеканал "360".