Ищенко: перенос переговоров по Донбассу из Минска ударит по самой Украине

Минск был выбран переговорной площадкой по Донбассу так как являлся компромиссным вариантом, но, если теперь эту площадку попытаются перенести в какую-нибудь другую европейскую столицы, переговорный процесс просто остановится.

Такое мнение высказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, комментируя газете «Взгляд» предложение Леонида Кравчука перенести переговоры по мирному урегулированию в Донбассе из Минска в Стокгольм или Вену.

По словам главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первого президента Украины Леонида Кравчука, причиной для смены переговорной площадки должна стать напряженная политическая обстановка в Белоруссии.

Однако, как напомнил Ростислав Ищенко, столица Белоруссии в свое время была выбрана для переговоров трехсторонней контактной группы как компромиссный вариант, так как представители Киева не соглашались приезжать в Москву, а представители Луганской и Донецкой народных республик не могли ездить на переговоры в Киев, так как там их бы сразу арестовали. В то же время Россию не устраивали ни одна из европейских переговорных площадок, так как встречи в Париже или Берлине подчеркивали бы, что решающая роль в урегулировании украинского конфликта принадлежит Западу. Таким образом Минск в качестве места проведения переговоров устроил все стороны, напомнил Ищенко.

При этом политолог высказал мнение, что, несмотря на высказанное Кравчуком предложение, официальный Киев не станет настаивать на переносе переговоров, так как понимает, что ему не следует окончательно портить отношения с Минском, чтобы не подтолкнуть его «в объятия Москвы».

«Украина подыгрывает сейчас Польше — стране, которая хочет конкурировать с Германией и Францией за влияние на европейскую политику, а поэтому на поддержку Берлина и Парижа в «минском процессе» ей рассчитывать не приходится», — добавил Ищенко.

К тому же, отметил политолог в заключение, все уже знают, что Киев хочет дезавуировать Минские соглашения, поэтому очевидно, что смена переговорной площадки для него не представляет никакого смысла.