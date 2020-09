Милонов пообещал не допустить появления в России интернета для геев

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Политикой Сегодня» пообещал не допустить появления в России домена .GAY для информационных ресурсов ЛГБТ-сообщества.

Международный регистратор доменных имен Top Level Design объяснил, что международная зона .GAY поспособствует созданию ориентированного на семейные ценности интернет-пространства сексуальных меньшинств. В нем, как заверили представители регистратора, не будет места для пошлости, грубости и гомофобии. Народный избранник убежден, что под декларируемой новой этикой кроется угроза гей-диктата.

Изначально Top Level Design планировал запустить домен 11 октября 2019 года, когда ЛГБТ-активисты отмечали так называемый Национальный день каминг-аута (coming out — «раскрытие», «выход» - англ. — добровольное и открытое признание человеком своей принадлежности к секс-меньшинствам). Однако из-за проблем с рекламой запуск перенесли на февраль 2020 года.

Затем планы нарушила пандемия коронавируса. Позже Top Level Design объявил, что общедоступная регистрация в доменной зоне .GAY открылась 16 сентября. С доменной зоной работают большинство крупнейших мировых регистраторов, в том числе и российский 101domain.ru.

