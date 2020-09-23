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11:42   23 Сентября 2020
Политика

Лукашенко официально стал президентом Белоруссии

Лукашенко официально стал президентом Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко принес присягу и официально вступил в должность президента республики. Церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости, сообщают СМИ.

Лукашенко подписал акт о принесении присяги. Глава Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила главе страны удостоверение президента.

Инаугурация Лукашенко проходит в присутствии нескольких сотен человек, среди которых парламентарии, высшие чиновники и представители СМИ.

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Автор: Яна Либерман
#белоруссия #президент #лукашенко

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