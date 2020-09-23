Политики, юристы, журналисты, мелиораторы и другие специалисты примут участие в конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот" на тему водной блокады Крымского полуострова со стороны украинского руководства.

Киевские представители на правительственном уровне продвигают националистические идеи. Украина по сей день мстит жителям Крыма за воссоединение полуострова с РФ. Киев не имеет возможности отправить войска в регион, поэтому пытается лишить крымчан питьевой воды.

Решение водной проблематики, политика России, геноцид со стороны Украины и другие острые вопросы будут обсуждаться в рамках мероприятия под названием "Водная блокада Крыма украинскими неонацистами. Как решить проблему?", которое состоится 23 сентября в 14:00, пишет Федеральное агентство новостей.