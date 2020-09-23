Оставшаяся без транзита Литва вынуждена срочно искать замену грузам РФ и РБ

Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич надеется, что соседние страны помогут республике справится с потерей белорусского транзита.

В частности, Наркевич заявил, что грузы, следовавшие из Литвы в восточном направлении, возможно, будут перебрасываться не через Белоруссию, а через другие страны. Может быть, через территорию Латвии.

«Тогда литовские грузоперевозчики смогут переориентироваться на маршрут прежде всего через Латвию», — надеется министр, слова которого приводит агентство ТАСС.

Кроме того, по словам Наркевича, на помощь литовским грузоперевозчикам могли бы прийти Польша и Украина.

«Мы интересуемся возможностью увеличения пропускной способности контрольно-пропускных пунктов этих стран, чтобы у грузового транспорта были варианты маршрутов для равномерного распределения потока фур», — подчеркнул он.

Кроме того, Наркевич добавил, что к настоящему момент в работе пропускных пунктов на литовско-белорусской границе не произошло каких-то серьезных изменений, но Вильнюс допускает, что Белоруссия может привести в исполнение свои угрозы и закрыть границу со своей стороны.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что его страна с намерена закрыть границу с Польшей и Литвой, а также серьезно усилить границу с Украиной в связи с их враждебными действиями.

Комментируя это заявление, Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что для его страны закрытие белорусской границы не станет «серьезным ударом», а решение Минска в первую очередь 6негативно скажется на экономике самой Белоруссии.

Тем не менее, все эксперты согласны с тем, что закрытие литовско-белорусской границы может повлечь за собой серьезные последствия, так как большая часть иностранных водителей, работающих в Литве, приезжает туда именно из Белоруссии.

При этом политологи отмечают закономерность действий Белоруссии, которой приходится принимать меры в ответ на агрессивную политику соседних стран, который, например, в последнее время предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны, поддд5рживя действия белорусской оппозиции.

В частности, по словам директора белорусского информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александра Шпаковского, Белоруссия всегда стремилась поддерживать с Литвой и Польшей как минимум бесконфликтные отношения, несмотря на то, что эти страны являются членами НАТО.

«Однако у наших властей сейчас есть информация о том, что Украина, Литва и Польша были вовлечены в процессы организации протестных акций в Белоруссии и предпринимали попытку государственного переворота. Поэтому сейчас в Минске принимаются симметричные решения в отношении этих стран», — подчеркнул эксперт.

В то же время, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант убежден, что политика, проводимая Польшей и Литвой является деструктивной и приведет к ухудшению ситуации в регионе.