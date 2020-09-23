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11:04   23 Сентября 2020
Общество

Неравнодушные россияне передали подарки сирийским школьникам

Неравнодушные россияне передали подарки сирийским школьникам

Дети, проживающие в сирийских городах и провинциях, получили продукты питания и школьные принадлежности. Гуманитарную помощь передали представители всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", сообщает в среду, 23 сентября, РИА Новости.

По информации агентства, речь идет о школьниках, проживающих в Дамаске, Кунейтре и Латакии. Детям передали подарки и необходимые принадлежности. Особый интерес вызвали баночки с космической едой, которые были изготовлены Московской лабораторией космического питания.

Гуманитарный груз помогли передать российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Представители этой организации часто помогают страдающим от войны сирийским гражданам, порой рискуя собственной жизнью.

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Автор: Илья Романович
#дети #сирия #подарки

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