Неравнодушные россияне передали подарки сирийским школьникам

Дети, проживающие в сирийских городах и провинциях, получили продукты питания и школьные принадлежности. Гуманитарную помощь передали представители всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", сообщает в среду, 23 сентября, РИА Новости.

По информации агентства, речь идет о школьниках, проживающих в Дамаске, Кунейтре и Латакии. Детям передали подарки и необходимые принадлежности. Особый интерес вызвали баночки с космической едой, которые были изготовлены Московской лабораторией космического питания.

Гуманитарный груз помогли передать российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Представители этой организации часто помогают страдающим от войны сирийским гражданам, порой рискуя собственной жизнью.