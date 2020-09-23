Трамп «проехался» по Китаю на юбилейной Генассамблее ООН

За четыре года своего президентства Дональд Трамп еще никогда не был так краток в зале Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), как в минувший вторник. В рамках юбилейной 75-й сессии американский лидер выступал около семи минут, хотя в 2017 году его речь длилась больше получаса. В связи с угрозой коронавируса все мировые лидеры, включая американского президента, выступали по видеосвязи.

Трампу хватило семи минут, чтобы вынести на обозрение международного совета конфликт США с Китаем, поддержать феминисток и похвастаться американской армией.

Начал за здравие

После официальных приветствий Трамп перешел к самому насущному, с его точки зрения, вопросу мировой безопасности – «китайской угрозе».

«Мы вступили в ожесточенную битву против невидимого врага – китайского вируса [COVID-19], который унес бесчисленное количество жизней в 188 странах. <…> По мере того, как мы стремимся к светлому будущему, мы должны привлечь к ответственности страну, которая распространила эту чуму на весь мир – Китай. В первые дни распространения вируса Китай запретил поездки внутри страны, при этом разрешив выезжать из Китая и заражать мир», — заявил президент США.

Досталось и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): Дональд Трамп заверил, что она «подконтрольна Китаю». Вместе с Пекином якобы намеренно скрывала информацию о возможности передачи COVID-19 от человека к человеку. После этого ВОЗ заявляла, что зараженные люди, которые переносят коронавирус бессимптомно, также не представляют опасности.

Трамп особое внимание уделил теме экологии, обвинив Поднебесную в загрязнении планеты.

«Кроме того, ежегодно Китай сбрасывает миллионы и миллионы тонн пластика и мусора в океан, истощает запасы рыбы в водах других стран, уничтожает большие участки коралловых рифов и выбрасывает в атмосферу больше ядовитой ртути, чем какая-либо другая страна в мире. Выбросы CO2 (углекислый газ – прим. ред.) Китая почти в два раза превышают объемы выбросов США», — подчеркнул американский лидер.

Женщины и солдаты

Далее Дональд Трамп перечислил «реальные проблемы», которыми должна заняться ООН. В один ряд с мировым терроризмом, торговлей людьми и наркотрафиком президент поставил притеснение женщин. По его словам, США «всегда будут лидерами в области прав человека», а действующая администрация будет бороться за права гомосексуалистов и «неродившихся детей».

После настала очередь напомнить международному сообществу о мощи американской армии:

«Наши вооруженные силы значительно выросли в размере. За последние четыре года мы вложили в армию два с половиной триллиона долларов. У нас самая мощная военная система в мире, и никто к нам даже близко не может подойти».

Трамп также обратил внимание на усилия США в борьбе против терроризма. Иранского генерала Касема Сулеймани, которого по личному приказу американского президента убили третьего января 2020 года, глава Белого дома назвал «главным террористом в мире».

«Америка выполняет свою миссию миротворца, но это – мир путем силы. Мы сильнее сегодня, чем когда-либо ранее, наши системы вооружения на таком продвинутом уровне, которого не было никогда. И я лишь уповаю на Господа, чтобы нам не пришлось их использовать. <…> Я отверг несостоятельные подходы прошлого, и я с гордостью ставлю на первое место Америку», — подытожил президент США.

Предвыборное ралли

Серьезным нападкам на Китай, высказываниями о мощи американской армии и лаконичности выступления Дональда Трампа есть простое объяснение, считает научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко. По ее словам, выступая перед Генассамблеей ООН, президент США фактически обращался к своим избирателям, которые хотели убедиться в твердой позиции страны на международном уровне.

«Все выступление Трампа было направлено на американскую общественность и избирателей. Дональд Трамп стремится показать себя, как президента, который вывел американскую экономику из кризиса. А экономическая ситуация сейчас очень сложная, поэтому Трампу и важно вывести на передний план какие-то внешние силы, которые якобы усложняют жизнь Америке. Этой силой стал Китай», — объяснила Филиппенко.

Американист добавила, что в преддверии выборов президента США (третьего ноября 2020 года) Трамп, по сути, использовал площадку Генассамблеи ООН для очередного предвыборного ралли.

«США сейчас находятся в предвыборном коридоре, поэтому Трамп, конечно же, готов использовать любую возможность, в том числе и Генассамблею ООН, для диалога с избирателями. Все основные решения на международной площадке все равно принимаются "на полях". А в этом году из-за коронавируса получилась "ассамблея без ассамблеи", потому что большинство выступало с записанными обращениями, без очной встречи. Такой формат Трамп использовал, чтобы обратиться к избирателям», — заключила Филиппенко.

Пекин уже ответил на обвинения со стороны Дональда Трампа в распространении коронавируса. По мнению представителей МИД КНР, американская сторона использовала трибуну ООН «для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей».

Впервые выступая на Генассамблее ООН, Дональд Трамп произносил речь 41 минуту. Через год он опоздал на начало заседания и превысил регламент выступления. Уже второй год подряд американский президент в своих речах не говорит ни слова о России.