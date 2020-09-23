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12:02   23 Сентября 2020
Весь мир

Трамп «проехался» по Китаю на юбилейной Генассамблее ООН

Трамп «проехался» по Китаю на юбилейной Генассамблее ООН

За четыре года своего президентства Дональд Трамп еще никогда не был так краток в зале Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), как в минувший вторник. В рамках юбилейной 75-й сессии американский лидер выступал около семи минут, хотя в 2017 году его речь длилась больше получаса. В связи с угрозой коронавируса все мировые лидеры, включая американского президента, выступали по видеосвязи.

Трампу хватило семи минут, чтобы вынести на обозрение международного совета конфликт США с Китаем, поддержать феминисток и похвастаться американской армией.

Начал за здравие

После официальных приветствий Трамп перешел к самому насущному, с его точки зрения, вопросу мировой безопасности – «китайской угрозе».

«Мы вступили в ожесточенную битву против невидимого врага – китайского вируса [COVID-19], который унес бесчисленное количество жизней в 188 странах. <…> По мере того, как мы стремимся к светлому будущему, мы должны привлечь к ответственности страну, которая распространила эту чуму на весь мир – Китай. В первые дни распространения вируса Китай запретил поездки внутри страны, при этом разрешив выезжать из Китая и заражать мир», — заявил президент США.

Досталось и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): Дональд Трамп заверил, что она «подконтрольна Китаю». Вместе с Пекином якобы намеренно скрывала информацию о возможности передачи COVID-19 от человека к человеку. После этого ВОЗ заявляла, что зараженные люди, которые переносят коронавирус бессимптомно, также не представляют опасности.

Трамп «проехался» на предвыборном ралли по Генассамблее ООН

Трамп особое внимание уделил теме экологии, обвинив Поднебесную в загрязнении планеты.

«Кроме того, ежегодно Китай сбрасывает миллионы и миллионы тонн пластика и мусора в океан, истощает запасы рыбы в водах других стран, уничтожает большие участки коралловых рифов и выбрасывает в атмосферу больше ядовитой ртути, чем какая-либо другая страна в мире. Выбросы CO2 (углекислый газ – прим. ред.) Китая почти в два раза превышают объемы выбросов США», — подчеркнул американский лидер.

Женщины и солдаты

Далее Дональд Трамп перечислил «реальные проблемы», которыми должна заняться ООН. В один ряд с мировым терроризмом, торговлей людьми и наркотрафиком президент поставил притеснение женщин. По его словам, США «всегда будут лидерами в области прав человека», а действующая администрация будет бороться за права гомосексуалистов и «неродившихся детей».

После настала очередь напомнить международному сообществу о мощи американской армии:

«Наши вооруженные силы значительно выросли в размере. За последние четыре года мы вложили в армию два с половиной триллиона долларов. У нас самая мощная военная система в мире, и никто к нам даже близко не может подойти».

Трамп «проехался» на предвыборном ралли по Генассамблее ООН

Трамп также обратил внимание на усилия США в борьбе против терроризма. Иранского генерала Касема Сулеймани, которого по личному приказу американского президента убили третьего января 2020 года, глава Белого дома назвал «главным террористом в мире».

«Америка выполняет свою миссию миротворца, но это – мир путем силы. Мы сильнее сегодня, чем когда-либо ранее, наши системы вооружения на таком продвинутом уровне, которого не было никогда. И я лишь уповаю на Господа, чтобы нам не пришлось их использовать. <…> Я отверг несостоятельные подходы прошлого, и я с гордостью ставлю на первое место Америку», — подытожил президент США.

Предвыборное ралли

Серьезным нападкам на Китай, высказываниями о мощи американской армии и лаконичности выступления Дональда Трампа есть простое объяснение, считает научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко. По ее словам, выступая перед Генассамблеей ООН, президент США фактически обращался к своим избирателям, которые хотели убедиться в твердой позиции страны на международном уровне.

«Все выступление Трампа было направлено на американскую общественность и избирателей. Дональд Трамп стремится показать себя, как президента, который вывел американскую экономику из кризиса. А экономическая ситуация сейчас очень сложная, поэтому Трампу и важно вывести на передний план какие-то внешние силы, которые якобы усложняют жизнь Америке. Этой силой стал Китай», — объяснила Филиппенко.

Трамп «проехался» на предвыборном ралли по Генассамблее ООН

Американист добавила, что в преддверии выборов президента США (третьего ноября 2020 года) Трамп, по сути, использовал площадку Генассамблеи ООН для очередного предвыборного ралли.

«США сейчас находятся в предвыборном коридоре, поэтому Трамп, конечно же, готов использовать любую возможность, в том числе и Генассамблею ООН, для диалога с избирателями. Все основные решения на международной площадке все равно принимаются "на полях". А в этом году из-за коронавируса получилась "ассамблея без ассамблеи", потому что большинство выступало с записанными обращениями, без очной встречи. Такой формат Трамп использовал, чтобы обратиться к избирателям», — заключила Филиппенко.

Пекин уже ответил на обвинения со стороны Дональда Трампа в распространении коронавируса. По мнению представителей МИД КНР, американская сторона использовала трибуну ООН «для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей».

Впервые выступая на Генассамблее ООН, Дональд Трамп произносил речь 41 минуту. Через год он опоздал на начало заседания и превысил регламент выступления. Уже второй год подряд американский президент в своих речах не говорит ни слова о России.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #оон #китай #трамп #генассамблея оон

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