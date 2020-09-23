Родители обнаружили скрытую рекламу воды в учебнике по украинскому языку

Учебник по украинскому языку и чтению для третьего класса загремел в скандальную ситуацию. Родители обнаружили на страницах образовательной книги скрытую рекламу минеральной воды «Моршинська» и кофейни «Львівська майстерня шоколаду».

В учебнике «Українська мова та читання» опубликовали иллюстрацию этикетки минеральной воды с данными о месте добычи, о сроке годности, о дневной норме в полтора литра. Все, как на настоящей этикетке.

При этом третьеклассникам также дается задание. Дети должны ответить на вопросы, как называется вода, где ее добывают, какова дневная норма воды для человека.

"У майбутньому корпорації контролюють суспільство" pic.twitter.com/rW4PscTiwi — Павло Пахоменко (@PashaXVI) September 14, 2020

Издатель и авторы говорят, что пытались познакомить школьников с реальными примерами. В компаниях не только заверили, что дети младшего школьного возраста не являются целевой аудиторией, но и попросили Министерство образования и науки Украины официально опровергнуть размещение рекламы.

Однако в учебнике есть и иллюстрация с информацией о другом известном украинском бренде «Львівська майстерня шоколаду». Заведение называют настоящим раем для любителей сладостей, поскольку шоколадные конфеты там изготавливают вручную, а рецепты приготовления сохраняются в строгой тайне.

«Честно говоря, я сама удивилась, когда все это увидела. Почему именно эти бренды выбраны? Полно других есть названий. Составители учебника либо хитрят, либо абсолютно не понимают, что такое школьный учебник. Неужели нельзя было найти другие интересные материалы?», — задалась вопросом мама третьеклассника из Закарпатья.

В издательстве «Орион», которое публиковало учебник для третьеклассников, ничего необычного в случившемся не увидели. Поскольку «Українська мова та читання» издали в рамках Новой украинской школы.

«Мы говорим о том, что обучение детей должно проходить в условиях реальных ситуаций. Вот это этикетка реальной воды, которую они могут увидеть в магазине. Они должны ее прочитать, ответить на вопрос какой срок использования», — разъяснила главный редактор издательства Ирина Красуцкая.

По ее словам, авторы построили учебник в виде экскурсии героев по Украине, где дети находят что-то интересное, чем можно гордиться.

«И это реальные ситуации, где они могут проявить свои знания украинского языка. Не просто упражнение написать, а читать этикетки, меню, пользоваться украинским языком», — считает Красуцкая .

Главный редактор издательства «Орион» заверила, что «никакой рекламы нет», только попытка познакомить школьников с реальными примерами.

«Кто-то подозревает, что тут есть реклама, кто-то, что нет. Мы же не закрываем детям глаза, когда они идут по улице. Сейчас в обучение вводятся медиатексты, и этикетка это один из примеров», — сказала Красуцкая.

Рекламщики уровня Бог! В школьном учебнике за третий класс по "українська мова та читання" реклама минеральной воды. pic.twitter.com/YF0hOR0Ua4 — Сергей из Киева. (@SergUA63) September 5, 2020

Проверял и допускал к изданию учебник для третьеклассников, как и многие другие, Институт модернизации содержания образования при министерстве образования и науки Украины. В компании «IDS Боржоми Украина», которая выпускает Моршинськую» отметили, что о появлении этикетки в «Українська мова та читання» узнали в начале учебного года.

«Мы не рассматриваем детей младшего школьного возраста как аудиторию для рекламу, поэтому подобное размещение состоялось без содействия с нашей стороны. Учитывая что этикетку используют для образования, без цели получить прибыль, компания не может запретить МОН использовать интеллектуальную собственность компании. Сейчас мы готовим обращение к МОН, чтобы получить официального опровержения о размещении рекламы "Моршинська" по заказу нашей компании», — объяснили местным журналистам в «IDS Боржоми Украина».

Соучредитель общественной украинской организации «Батьки SOS» Елена Бондаренко считает, что подобная ситуация сложилась в связи с отсутствием денег при издании школьных учебников. По ее мнению, авторы не привыкли привлекать иллюстраторов и оплачивать их труд, поэтому берут картинки или фотографии из интернета, часто плохого качества, и используют для издательства учебника, чем нарушают авторские права.