В Госдуме удивились опасениям Титова о массовом банкротстве бизнеса

Первый зампред главы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев не согласился с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, который предрек массовое банкротство юридических лиц в России. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» депутат заметил, что предпринимателей недопустимо ставить в неравные конкурентные возможности.

Бизнесмены, которые в июне оформляли льготные кредиты под 2% на поддержку занятости, могли невольно нарушить обязательное условие о сохранении штата сотрудников. Об этом уполномоченный по правам предпринимателей предупредил в обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Для получения кредита бизнесмены должны были сохранить штат работников в размере не менее 80% от числа сотрудников по состоянию на 1 июня 2020 года. Однако в момент оформления кредита банки руководствовались данными сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС) на 1 мая, а не на 1 июня.

Таким образом, с учетом майских сокращений, снижение числа сотрудников могло превысить 20%, считает Титов. В этом случае предпринимателя переведут на стандартную ставку, в среднем около 15% годовых. Погасить кредит он должен будет тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года. Как отмечает омбудсмен, выполнить такое условие окажется под силу далеко не всем.

«Алармистские настроения Бориса Титова, который, пытаясь добиться понятных мне целей помощи бизнеса, очень часто сгущает тучи и пугает обыватели тем, что могут произойти катастрофические события. Здесь речь идет не о том, что банки были не проинформированы, а о том, что некоторые предприятия, которые воспользовались этими условиями, их нарушили и сократили большее число людей, чем можно было в соответствии с условиями», — комментирует Гутенев.

Правительству было бы неправильно формировать у бизнеса мнение, будто по отношению к закону использовать медийное давление, считает Гутневе. По его словам, ставить в неравные конкурентные возможности тех, кто нарушает правила, и тех, кто придерживается их, недопустимо.

«Представим, что есть два кафе, которые работают одинаково, на одинаковой площадке. Один пользуется, условно, субсидиями, поскольку не нарушает условия, то есть получает дополнительные финансовые преференции. А его визави, глядя, что поток маленький, вынужден сокращать штат, выплачивая пособия по увольнению, проводя расчеты. В принципе, таким образом мы нарушаем конкуренцию», —говорит Гутенев.

Предприниматели были бы благодарны правительству, если бы оно подходило к каждой с ситуации индивидуально. Важно не то, насколько они сокращали штат в пандемию, а удалось ли предприятиям вернуть или даже нарастить численность сотрудников сейчас, уверен Гутенев.

«Например, если на предприятии работало 20 человек, то они должны сократить четверых. А сократили пятерых. Но если сейчас у них снова 20 или даже 21 человек, то есть они смогли сохранить численность, то в таком случае я бы счел возможным, чтобы правительство пошло на встречу и для такого бизнеса. Возможно, есть смысл сделать исключение для подобных компаний. Хотя, любые исключения могут подрывать правила. На мой взгляд, многое зависит не только от возможностей бюджета и следованию норм процедур, но важно жестко придерживаться взятых на себя обязательств», — заключил парламентарий.

Программу льготных кредитов на бизнеса запустили 1 июня. По ее условиям, если компания сохранит численность сотрудников на уровне 90%, то кредит спишут полностью, вместе с процентами. Если в штате осталось не менее 80% работников, предприниматель должен вернуть только половину суммы займа и процентов.

Кроме того, для компаний наиболее пострадавших от кризиса отраслей предусмотрено освобождение от налогов (за исключением НДС), а также «арендные каникулы» — отсрочка, снижение или освобождение от арендной платы на объектах недвижимости, которые находятся в муниципальной или государственной собственности.