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10:41   23 Сентября 2020
Общество

Блогер Навальный покинул клинику Charite

Блогер Навальный покинул клинику Charite

Блогер Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники Charite. Об этом сообщили представители медучреждения.

Состояние блогера улучшилось, и врачи не исключили его полного выздоровления. Он находился с 22 августа на территории берлинской клиники в медикаментозной коме и был выведен из этого состояния 7 сентября.

К ухудшению состояния блогера могла быть причастна менеджер признанного иноагентом ФБК Мария Певчих. Она не пришла на допрос и скрылась в другом государстве. Также запрос об оказании правовой помощи от МВД России оказался проигнорирован Францией, Германией и Швецией.

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Автор: Кристина Мокроусова
#алексей навальный #Charité

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