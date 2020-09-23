Блогер Навальный покинул клинику Charite

Блогер Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники Charite. Об этом сообщили представители медучреждения.

Состояние блогера улучшилось, и врачи не исключили его полного выздоровления. Он находился с 22 августа на территории берлинской клиники в медикаментозной коме и был выведен из этого состояния 7 сентября.

К ухудшению состояния блогера могла быть причастна менеджер признанного иноагентом ФБК Мария Певчих. Она не пришла на допрос и скрылась в другом государстве. Также запрос об оказании правовой помощи от МВД России оказался проигнорирован Францией, Германией и Швецией.