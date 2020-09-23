Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России за сутки

Общее количество подтвержденных случаев нового коронавируса достигло в России 1 122 241, из них 6431 выявлен за последние сутки, информирует оперштаб.

С начала пандемии COVID-19 выздоровели 923 699 человек, суточный прирост составил 5750 выписанных из больниц пациентов. От осложнений скончались в общей сложности 19 799 человек (на 150 летальных исходов больше по сравнению с предыдущим днем). Всего проведено свыше 43,6 млн тестов, в том числе 291 тысяча — за минувшие сутки.

Самые полные и актуальные сведения об эпидемиологической ситуации в стране доступны на портале стопкоронавирус.рф.