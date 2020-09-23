Спикер МИД Захарова написала песню для Успенской

Российская певица Любовь Успенская записала песню, автором которой является официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Соответствующая публикация появилась на странице исполнительницы в Facebook.

Новая композиция Успенской вышла под названием "Я слишком тебя любила". Продюсер Брендон Стоун написал музыкальное сопровождение. Песня посвящена сложностям в отношениях артистки и ее дочери Татьяны, пишет ТАСС.

Представитель МИД рассказала, что узнала о трудной ситуации Успенской от своей матери. Захарова записала текст, в котором, по ее словам, отражены искренние эмоции и переживания.