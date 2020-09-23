10:23 23 Сентября 2020Политика
Спикер МИД Захарова написала песню для Успенской
Российская певица Любовь Успенская записала песню, автором которой является официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Соответствующая публикация появилась на странице исполнительницы в Facebook.
Новая композиция Успенской вышла под названием "Я слишком тебя любила". Продюсер Брендон Стоун написал музыкальное сопровождение. Песня посвящена сложностям в отношениях артистки и ее дочери Татьяны, пишет ТАСС.
Представитель МИД рассказала, что узнала о трудной ситуации Успенской от своей матери. Захарова записала текст, в котором, по ее словам, отражены искренние эмоции и переживания.