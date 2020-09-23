Турчак стал первым вице-спикером Совета Федерации

Андрей Турчак занял должность первого вице-спикера Совета Федерации. За его кандидатуру проголосовали члены верхней палаты российского парламента. Аналогичный пост занял Андрей Яцкин.

Примечательно, что на заседании Совфеда также принято решение увеличить количество заместителей председателя до двух. Ранее первый вице-спикер мог быть только один. До этого им являлся Николай Федоров, пишет ИА Regnum.

Турчак будет представлять в верхней палате парламента РФ интересы Псковской области.