Конферансье Утесова и Кобзона скончался в санатории в Пушкино

Знаменитый режиссер и конферансье, выступавший с такими известными артистами, как Леонид Утесов и Иосиф Кобзон, Арнольд Гумницкий умер в подмосковном санатории.

Информация о кончине Гумницкого появилась 23 сентября, на момент смерти было 80 лет. По предварительным данным, артиста могут похоронить на Востряковском кладбище. Дата его похорон пока неизвестна.

Гумницкий не только исполнял юмористические номера, но и был участником создания множества театральных программ. Среди его работ "Эстафета Садового кольца", а также к 70-летию "Вечерней Москвы" — "Московских окон негасимый свет". Многочисленные поклонники и почитатели творчества Арнольда Гумницкого выражают поддержку и соболезнования семье и друзьям покойного артиста.