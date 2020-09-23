Макрон попросил Путина предоставить дополнительные сведения о Навальном

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы попросил российского лидера Владимира Путина предоставить дополнительную информацию о произошедшем с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщили авторы газеты Le Monde.

Телефонные переговоры руководителей России и Франции прошли 14 сентября. Путин указал на то, что установление реальных обстоятельств случая с Навальным требует передачи соответствующих материалов из Германии в РФ.

Российский президент отметил, что Навальный однажды симулировал плохое самочувствие. Он не исключил возможность причастности Латвии к инциденту, пишет Федеральное агентство новостей.