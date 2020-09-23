Генассамблея ООН впервые услышала доклад главы Индонезии

Организация Объединенных Наций должна постоянно совершенствоваться, чтобы эффективно реагировать на поступающие мировые вызовы. Об этом сообщил глава Индонезии Джоко Видодо, впервые выступая перед Генассамблеей ООН.

По словам лидера государства, представители международной организации должны быть отзывчивыми, чтобы эффективно решать мировые проблемы. Сейчас необходимо продемонстрировать многосторонность, в частности во время кризиса.

Джоко Видодо подчеркнул, что ООН обязана постоянно совершенствовать свои возможности, чтобы реагировать на поступающие глобальные вызовы, пишет REGNUM.

Ранее сообщалось, что в Индонезии большинство инфицированных COVID-19 страдают от сахарного диабета.