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9:15   23 Сентября 2020
Общество

Российские ученые заявили об открытии революционного природного антибиотика

Российские ученые заявили об открытии революционного природного антибиотика

Универсальный природный антибиотик найден учеными из Тюменского государственного университета. Сделать первое в своем роде открытие также помогали специалисты из других российских НИИ.

Обнаруженное вещество поможет эффективно бороться с многими инфекционными заболеваниями как у людей, так и у животных. Чаще всего недуги вызывают грибы и бактерии. Информация об открытии опубликована на страницах журнала Applied Biochemistry and Microbiology.

Уникальность пептида эмерициллипсина А, выделяющегося из алкалофильного мицелиального гриба Emericellopsis alkalina, заключается в подавлении способности бактерий образовывать биопленки. Таким образом, действие патогенов к антибиотику нулевое. Главная особенность препарата заключается в универсальности воздействия, передает слова ученых телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
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