Депутат Быков обратился к кабмину с просьбой помочь детям-сиротам с жильем

Несовершенство закупочных процедур не позволяет муниципалитетам эффективно осваивать выделенные на жилье для детей-сирот субсидии. Такое заявление сделал депутат Госдумы Олег Быков.

Парламентарий направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть имеющиеся проблемы. Он отметил несовершенство закупочных процедур и ограничение по количеству квартир, которые можно выделять льготникам определенной категории в одном доме, передает "Парламентская газета".

По данным российского премьер-министра Михаила Мишустина, в очереди на получение жилья стоят около 300 тысяч детей-сирот. Проблема значится не только в финансировании, но и в том, как используются уже выделенные средства. Федеральный бюджет ежегодно выделяет субсидии, однако муниципалитет не всегда может их использовать с достаточной эффективностью.