Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:20   23 Сентября 2020
Политика

ФАН: Социальные сети активно агитируют за идеи Демократической партии США

ФАН: Социальные сети активно агитируют за идеи Демократической партии США

Facebook и другие американские социальные сети намерено создают антитрамповскую повестку. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

В рамках расследования "Отцы — основатели хаоса" журналисты ФАН продемонстрировали письма от руководителей Facebook и Twitter, в которых они выразили благодарность администраторам групп, выставляющих американских демократов в выгодном свете. Основатель Facebook Марк Цукерберг отдельно отметил сообщество Black Matters US за их содействие и следование идеям демократии.

Исполнительный директор Twitter Джек Дорси сделал аналогичное заявление, в котором оценил вклад сообщества TEN_GOP в повышении популярности Демократической партии США.

Данные заявления являются подтверждением факта, что социальные сети активно продвигали политические идеи демократов. Полный текст расследования журналистов представлен на сайте Федерального агентства новостей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сша #facebook #агитация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...