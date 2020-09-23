Facebook и другие американские социальные сети намерено создают антитрамповскую повестку. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

В рамках расследования "Отцы — основатели хаоса" журналисты ФАН продемонстрировали письма от руководителей Facebook и Twitter, в которых они выразили благодарность администраторам групп, выставляющих американских демократов в выгодном свете. Основатель Facebook Марк Цукерберг отдельно отметил сообщество Black Matters US за их содействие и следование идеям демократии.

Исполнительный директор Twitter Джек Дорси сделал аналогичное заявление, в котором оценил вклад сообщества TEN_GOP в повышении популярности Демократической партии США.

Данные заявления являются подтверждением факта, что социальные сети активно продвигали политические идеи демократов. Полный текст расследования журналистов представлен на сайте Федерального агентства новостей.