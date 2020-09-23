Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:02   23 Сентября 2020
Политика

Страховщики не станут сотрудничать с судами, которые строят "СП-2"

Страховщики не станут сотрудничать с судами, которые строят "СП-2"

Судовладельцы, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток — 2", не смогут воспользоваться услугами международных страховщиков. Об этом говорится в уведомлении Ассоциации международных страховщиков на их официальном сайте.

Причиной отказа в предоставлении соответствующих услуг являются санкции, которые США угрожают ввести в отношении лиц и компаний, поддерживающих строительство проекта "Северный поток — 2", передает ТАСС.

"Данным циркуляром выражается беспокойство по поводу позиции Соединенных Штатов по усилению санкционных положений в отношении строительства трубопровода "Северный поток - 2" и трубопровода "Турецкий поток", — говорится в сообщении Ассоциации.

Кроме того, ни один из членов Ассоциации не должен предоставлять свои услуги судам, "вовлеченным в незаконную деятельность". Также деятельность участников клуба не должна ставить его "под угрозу нарушения санкций".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #санкции #страхование #Северный поток — 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...