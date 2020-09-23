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7:26   23 Сентября 2020
Политика

Абэ готов помочь своему преемнику в вопросе мирного договора с РФ

Абэ готов помочь своему преемнику в вопросе мирного договора с РФ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на заключение мирного договора с Россией. Он подчеркнул, что готов оказать поддержку в этом новому главе правительства Есихидэ Суга.

Переговоры, в которых на чаше весов стоят национальные интересы двух государств априори не могут быть простыми, подчеркнул политик. По этой причине он готов оказать максимальное содействие со своей стороны в урегулировании отношений между Россией и Японией. Он добавил, что надеется на нового премьер-министра Суге в этом вопросе, передает РИА Новости.

"Я буду в этом помогать как рядовой депутат", — сказал Абэ.

Абэ также выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин намерен решить проблему мирного договора и упрочить отношения с Японией.

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Автор: Илья Романович

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