Корпорация Google оказывает влияние на исход выборов, формируя выгодное для Демократической партии США общественное мнение, что нарушает первую поправку Основного закона о свободе слова.

Журналисты Федерального агентства новостей выяснили, что Google откровенно продвигает среди аудитории выгодную для демократов информацию, при этом выставляя в негативном свете действующего президента США Дональда Трампа и Россию.

Согласно данным расследования ФАН "Отцы — основатели хаоса", ни Google, ни социальные сети, ни Демпартия не понесут никакой ответственности за грязное вмешательство в предвыборную гонку. А спецслужбы через социальные сети уже пытаются тиражировать вбросы о создании Россией "политического хаоса". Тем самым Запад пытается дестабилизировать ситуацию в РФ. О том, как американские демократы создают антироссийские настроения, подробно описано на сайте Федерального агентства новостей.