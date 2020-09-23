Трамп раскритиковал энергетическую политику Байдена

Кандидат в президенты США от Демократической парии Джо Байден уничтожит страну, если займет пост главы государства. Такое заявление сделал его противник республиканец Дональд Трамп.

Байден намерен к 2035 году перевести Соединенные Штаты Америки на чистые источники производства. Он будет требовать нулевого выброса углеводородов. За четыре года демократ планирует привлечь 2 триллиона долларов инвестиций, передает ТАСС.

"В основном это значит, что больше не будет нефти, газа, промышленности — ничего. Не будет больше страны", — заявил Трамп.

Кандидат от Демократической партии озвучил тезисы своей программы "Восстановим лучше, чем было". Она подразумевает стимулирование экономики, предоставление новых рабочих мест в машиностроении и чистой энергетике. Байден также планирует реализовывать новые программы для молодежи и отменить налоговые послабления для крупного бизнеса, которые ввел Трамп.