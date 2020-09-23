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6:14   23 Сентября 2020
Политика

Белый дом отправил в отставку сотрудницу, которая критиковала Трампа

Белый дом отправил в отставку сотрудницу, которая критиковала Трампа

Советница вице-президента США Майкла Пенса Оливию Трой была отправлена в отставку из-за снижения ее работоспособности. Об этом сообщил помощник по нацбезопасности вице-президента США Кит Келлог.

Трой занималась вопросами внутренней безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, она координировала рабочие группы по борьбе с распространением COVID-19, передает ТАСС.

После того как Трой была уволена, она заявила, что американский лидер Дональд Трамп выражал "пренебрежение к человеческой жизни". По ее словам, в условиях эпидемии, Трамп в большей степени уделял внимание экономике страны, а также своему переизбранию на новый президентский срок.

Бывшая сотрудница Белого дома также сообщила, что не станет поддерживать Трампа на грядущих выборах и отдаст свой голос кандидату от демократов Джозефу Байдену.

"Трой занималась координацией группы и организацией встреч, ее работоспособность падала. Я рекомендовал Пенсу, чтобы она ушла", — пояснил Келлог.

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Автор: Василий Пименов
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