Белый дом отправил в отставку сотрудницу, которая критиковала Трампа

Советница вице-президента США Майкла Пенса Оливию Трой была отправлена в отставку из-за снижения ее работоспособности. Об этом сообщил помощник по нацбезопасности вице-президента США Кит Келлог.

Трой занималась вопросами внутренней безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, она координировала рабочие группы по борьбе с распространением COVID-19, передает ТАСС.

После того как Трой была уволена, она заявила, что американский лидер Дональд Трамп выражал "пренебрежение к человеческой жизни". По ее словам, в условиях эпидемии, Трамп в большей степени уделял внимание экономике страны, а также своему переизбранию на новый президентский срок.

Бывшая сотрудница Белого дома также сообщила, что не станет поддерживать Трампа на грядущих выборах и отдаст свой голос кандидату от демократов Джозефу Байдену.