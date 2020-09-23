Финансирование 5G в РФ могут сократить с 43 млрд рублей до 7,4 млрд

Средства на внедрение 5G могут сократить почти в шесть раз. Снижение финансирования запланировано в период с 2021 по 2024 год. Соответствующий документ был подготовлен в Минцифры.

Причиной таких кардинальных изменений стало утверждение новых национальных целей развития до 2030 года президента России Владимира Путина от 21 июля 2020 года, передают "Известия".

В пресс-службах Минцифры и АНО "Цифровая экономика" подчеркнули, что в настоящий момент окончательных решений касательно финансирования 5G не принято.