Демократическая партия США считает Россию "удобным врагом". Американские демократы активно распространяют тезис о "плохих русских".

Ненависть американского истеблишмента к РФ, как выяснили журналисты Федерального агентства новостей, объясняется четырьмя факторами. Они подробно описаны в статье "Почему элита ненавидит Россию" на портале Zero Hedge.

Главная причина негативного отношения американцев к РФ объясняется способностью России оставаться независимой. Ею невозможно управлять с "внешнего пульта" и американскую элиту это не устраивает.

Вторая причина заключается в эффективном противостоянии РФ тайным операциям западных спецслужб. Третий фактор указывает на то, что русская культура слишком сложна для понимания американской элиты. США, наконец, осознают, что не могут подчинить Россию с помощью доллара.

Во внутренние дела РФ американские демократы вмешиваются уже почти 30 лет. Подробнее об этом сказано в материале "Отцы — основатели хаоса" на портале ФАН.