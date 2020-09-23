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4:59   23 Сентября 2020
Политика

США ненавидят Россию за ее способность оставаться независимой

США ненавидят Россию за ее способность оставаться независимой

Демократическая партия США считает Россию "удобным врагом". Американские демократы активно распространяют тезис о "плохих русских".

Ненависть американского истеблишмента к РФ, как выяснили журналисты Федерального агентства новостей, объясняется четырьмя факторами. Они подробно описаны в статье "Почему элита ненавидит Россию" на портале Zero Hedge.

Главная причина негативного отношения американцев к РФ объясняется способностью России оставаться независимой. Ею невозможно управлять с "внешнего пульта" и американскую элиту это не устраивает.

Вторая причина заключается в эффективном противостоянии РФ тайным операциям западных спецслужб. Третий фактор указывает на то, что русская культура слишком сложна для понимания американской элиты. США, наконец, осознают, что не могут подчинить Россию с помощью доллара.

Во внутренние дела РФ американские демократы вмешиваются уже почти 30 лет. Подробнее об этом сказано в материале "Отцы — основатели хаоса" на портале ФАН.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #демократы #факторы ненависти

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