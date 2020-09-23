Трамп присвоил себе заслуги за якобы маленькую смертность от COVID-19 в США

Число умерших пациентов с COVID-19 в США превысило 200 тыс. человек. Американский президент Дональд Трамп назвал данный показатель ужасным, однако, по его словам, если бы не он и его администрация эта цифра была в несколько раз больше.

Глава Белого дома в ходе брифинга заявил, что он вместе со своей командой сделал все правильно в контексте выбранного механизма борьбы с распространением COVID-19 в США. В противном случае в стране насчитывалось бы больше двух млн летальных случаев среди пациентов с диагностированным заболеванием, передает РИА Новости.

"Если вы посмотрите на альтернативы — то было бы два с половиной миллиона смертей. Но сказав это, хочу подчеркнуть — никто не должен был умирать, вы слушали мою речь в ООН", — заявил Трамп.

Речь идет о выступлении американского лидера в видеоформате на Генеральной ассамблее ООН. В своем обращении политик в очередной раз обвинил Китай в "роспуске" нового типа коронавируса.