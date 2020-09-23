Петербург активно избавляется от ртутных уличных светильников

Программа по замене ртутных уличных светильников на светодиодные в Петербурге реализована на 58%. Освещение в городе будет полностью обновлено до конца 2020 года, заявили в пресс-службе "Ленсвета".

Специалисты компании в настоящее время активно избавляются от ртутных светильников в Курортном, Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском районах Петербурга. Здесь должны заменить более четырех тысяч старых осветительных приборов, которые зависят от погодных условий и потребляют больше электроэнергии.

В 2019 году было установлено почти шесть тысяч светодиодных светильников. Это позволило сэкономить до 33 млн рублей в год.

Губернатор Александр Беглов ранее дал поручение уделить особое внимание модернизации освещения на детских и спортивных площадках, а также на территориях школ. Он назвал качественное уличное освещение "вопросом безопасности петербуржцев".