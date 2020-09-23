CNN: рейс вице-президента США вынужденно приземлился в аэропорте вылета

Самолет с американским вице-президентом Майклом Пенсом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Развернуть рейс было решено после столкновения воздушного судна с птицей.

Самолет с Пенсом покинул воздушную гавань американского штата Нью-Гэмпшир 22 сентября. Почти сразу после вылета произошел инцидент и в целях обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения трагедии рейс вернулся.

После посадки воздушное судно начали тщательно осматривать. Специалисты проводят полный технический анализ. Предположительно, вице-президент США и его помощники, с которыми Пенс ездил в Нью-Гэмпшир для участия в предвыборных акциях, вернуться в столицу на другом рейсе.

Информации о пострадавших или погибших в результате происшествия нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.